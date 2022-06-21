Две голевых передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать первую победу над «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

«Тампа» на своем льду обыграла «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли — 6:2.

В составе хозяев отличились Энтони Чирелли, Онджей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Патрик Марун и Кори Перри.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативных передачи. В третьем периоде хоккеист получил травму и досрочно покинул лед.

У «Колорадо» дубль сделал Габриэль Ландеског, забросивший обе шайбы в большинстве.

«Тампа» одержала первую победу в финале против «Колорадо». «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 1-2.

Четвертый матч серии «Тампа» — «Колорадо» состоится в четверг, 23 июня. Начало — в 03.00 (мск).

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«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Голы: Ландескуг — 10 (бол., Рантанен, Макар), 8:19 — 0:1. Чирелли — 2 (Марун), 13:03 — 1:1. Палат — 10 (Стэмкос), 14:54 — 2:1. Пол — 5 (Колтон), 21:26 — 3:1. Ландескуг — 11 (бол., Макар, Рантанен), 24:43 — 3:2. Стэмкос — 10 (Кучеров, Богосян), 27:52 — 4:2. Марун — 4 (Кучеров, Хедман), 31:15 — 5:2. Перри — 6 (бол., Палат, Хедман), 34:58 — 6:2.

Вратари: Василевский — Кемпер (Францоуз, 31:15, 54:40 — 56:29).

Штраф: 27 — 33.

Броски: 32 (12+14+6) — 39 (14+13+12).

Наши: Кучеров (17.46/6/+3), Сергачев (20.17/1/+1) — Ничушкин (20.16/1/-1).

21 июня. Тампа. Amalie Arena.