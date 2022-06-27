«Колорадо» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли

«Колорадо» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 2:1.

Таким образом «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли в третий раз. «Колорадо» также побеждал в 1996 и 2001 годах. При этом команда трижды доходила до финала плей-офф, одержав три победы.

В составе «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли стал форвард Валерий Ничушкин.