"Колорадо" выиграл у "Сан-Хосе" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:0). Счет в серии стал равным – 2-2. Пятая игра состоится 5 мая.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных. Защитник Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Четвертый матч

"Колорадо" – "Сан-Хосе" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Маккиннон – 6 (Рантанен, Макар), 30:34 – 1:0. Уилсон – 4 (бол., Рантанен, Ландескуг), 43:11 – 2:0. Джонсон – 2 (п.в., Колверт, Нието), 58:51 – 3:0.

Вратари: Грубауэр – Джонс (57:20 – 58:51).

Штраф: 6 – 12.

Броски: 28 (10+12+6) – 32 (12+11+9).

Наши: Задоров (20.30/0/0) – -.

3 мая. Денвер. Pepsi Center.

Счет в серии: 2-2.