«Колорадо» сообщил о возвращении Журавлева в Россию
Защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев покинул расположение команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что 22-летний хоккеист вернется в Россию.
Ранее «СЭ» сообщал, что Журавлев вернется в «Ак Барс».
В текущем сезоне Журавлев провел 14 матчей за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ, сделав одну результативную передачу при коэффициенте полезности «-4».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
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|18
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|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
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|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
Результаты / календарь
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27.11
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|- : -
|22.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|- : -
|22.11
|03:00
|
Филадельфия – Калгари
|- : -
|22.11
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|- : -
|22.11
|03:30
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|22.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|22.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|22.11
|06:30
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09
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