«Колорадо» сообщил о возвращении Журавлева в Россию

Защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев покинул расположение команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что 22-летний хоккеист вернется в Россию.

Ранее «СЭ» сообщал, что Журавлев вернется в «Ак Барс».

В текущем сезоне Журавлев провел 14 матчей за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ, сделав одну результативную передачу при коэффициенте полезности «-4».