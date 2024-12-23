«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

После этого матча «Колорадо» с 42 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 32 очками — на 12-й строчке.