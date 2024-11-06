Два очка Коваленко помогли «Колорадо» выиграть у «Сиэтла»
«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
«Колорадо» набрал 12 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 11 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сиэтл» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы: Вагнер — 1 (Маккиннон, Жирар), 2:28 — 1:0. Шварц — 3 (Бенайерс, Эванс), 12:58 — 1:1. Иван — 3 (Коваленко, Маккиннон), 14:12 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Стивенсон), 20:23 — 2:2. Лехконен — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 26:44 — 3:2. Рантанен — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 29:11 — 4:2. Бенайерс — 3 (Монтур, Маккэн), 57:31 — 4:3. Рантанен — 6 (п.в., Лехконен, Маккиннон), 57:55 — 5:3. Коваленко — 2 (бол., Миттельштадт, Мэнсон), 59:58 — 6:3.
Вратари: Аннунен — Грубауэр (55:46 — 57:31, 57:43 — 57:55).
Штраф: 6 — 20.
Броски: 31 (13+8+10) — 20 (6+8+6).
Наши: Коваленко (11.34/1/0), Прищепов (7.26/0/+1) — -.
6 ноября. Денвер. Ball Arena.
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Торонто – Бостон
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|6.11
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|
Монреаль – Калгари
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Каролина – Филадельфия
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Баффало – Оттава
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|6.11
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
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|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|6 : 3
|6.11
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Анахайм – Ванкувер
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Сан-Хосе – Коламбус
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