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Сегодня, 07:48

Два очка Коваленко помогли «Колорадо» выиграть у «Сиэтла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» набрал 12 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сиэтл» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Вагнер — 1 (Маккиннон, Жирар), 2:28 — 1:0. Шварц — 3 (Бенайерс, Эванс), 12:58 — 1:1. Иван — 3 (Коваленко, Маккиннон), 14:12 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Стивенсон), 20:23 — 2:2. Лехконен — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 26:44 — 3:2. Рантанен — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 29:11 — 4:2. Бенайерс — 3 (Монтур, Маккэн), 57:31 — 4:3. Рантанен — 6 (п.в., Лехконен, Маккиннон), 57:55 — 5:3. Коваленко — 2 (бол., Миттельштадт, Мэнсон), 59:58 — 6:3.

Вратари: Аннунен — Грубауэр (55:46 — 57:31, 57:43 — 57:55).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 31 (13+8+10) — 20 (6+8+6).

Наши: Коваленко (11.34/1/0), Прищепов (7.26/0/+1) — -.

6 ноября. Денвер. Ball Arena.

Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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4 Вашингтон 11 8 3 16
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8 Филадельфия 13 4 9 9
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3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Бостон 14 6 8 13
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6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 13 5 8 11
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