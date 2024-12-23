«Колорадо» победил «Сиэтл», Ничушкин забил гол

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Джоэл Кивиранта, еще по голу забили Валерий Ничушкин и Кайл Макар. У «Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн и Каапо Какко.

После этого матча «Колорадо» с 42 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 32 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сиэтл» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Макар — 11 (бол., Рантанен, Маккиннон), 10:05 — 1:0. Маккэн — 12 (Райт, Гурд), 17:55 — 1:1. Какко — 5 (Бенайерс), 24:01 — 1:2. Ничушкин — 11 (Маккиннон), 24:12 — 2:2. Кивиранта — 8 (Рантанен, Макар), 32:01 — 3:2. Кивиранта — 9 (п.в.), 57:26 — 4:2. Кивиранта — 10 (п.в., Келли, Макар), 58:28 — 5:2.

Вратари: Блэквуд — Даккорд (57:16 — 57:26, 58:20 — 58:28).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (9+10+10) — 19 (3+7+9).

Наши: Ничушкин (22.04/4/0) — -.

23 декабря. Денвер. Ball Arena. 18089 зрителей.