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Сегодня, 07:24

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом». Ничушкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 апреля. «Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» переиграл «Сиэтл» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 3:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Голкипер Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

Третья игра в серии состоится 23 апреля на льду «Сиэтла». Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Шульц — 1 (Толванен, Гурд), 2:40 — 0:1. Танев — 1 (мен., Гурд), 13:27 — 0:2. Лехконен — 1 (Макар, Байрам), 26:42 — 1:2. Ничушкин — 1 (Родригес, Тэйвз), 27:30 — 2:2. Тэйвз — 1 (Лехконен, Жирар), 52:59 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Грубауэр.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (10+16+15) — 29 (11+12+6).

Наши: Ничушкин (19.18/3/0) — -.

21 апреля. Денвер. Ball Arena. 18141 зритель.

Счет в серии: 1-1.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
1 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
21.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 7 : 2
21.04 02:30
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 5
21.04 04:30
Колорадо – Сиэтл
 3 : 2
21.04 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 6
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 2 6
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 5
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 2 4
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 4
Джон Таварес

Джон Таварес

Торонто

 2 3
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 2 1.00
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 1 1.00
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 1 1.30
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