«Сиэтл» выиграл у «Колорадо». Георгиев отразил 27 бросков
«Сиэтл» переиграл «Колорадо» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 3:1.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.
Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Первый матч
«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3.
Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — Грубауэр.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5).
Наши: Ничушкин (20.38/3/-2) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18138 зрителей.
Счет в серии: 0-1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|1 : 5
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 3
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|1
|4
|
|
Блэйк Уилер
Виннипег
|1
|3
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00