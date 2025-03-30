«Колорадо» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» — 2:1.

В составе гостей отличились Карл Болдюк и Павел Бучневич. У «Эвеланш» гол на счету Нэйтана Маккиннона. 29-летний канадец набрал 109-е очко в сезоне и сравнялся с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым.