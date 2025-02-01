«Колорадо» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:0.

После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на 11-й строчке.