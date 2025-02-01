«Колорадо» дома разгромил «Сент-Луис»
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:0.
3 (2+1) очка набрал Джонатан Друэн, еще по шайбе забросили Мартин Нечас, Кэйл Макар и Джоэл Кивиранта.
После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Голы: Друэн — 5 (Пярссинен, Миддлтон), 4:57 — 1:0. Нечас — 17 (Тэйвз, Лехконен), 7:39 — 2:0. Друэн — 6 (бол.), 14:43 — 3:0. Макар — 19 (бол., Маккиннон, Друэн), 17:25 — 4:0. Кивиранта — 11, 53:21 — 5:0.
Вратари: Блэквуд — Хофер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (21+9+6) — 19 (6+8+5).
Наши: — - Бучневич (19.23/2/-1), Торопченко (12.03/2/0).
1 февраля. Денвер. Ball Arena. 18073 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|51
|20
|31
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|50
|18
|32
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|1.02
|03:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|1.02
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|5 : 3
|1.02
|05:00
|
Юта – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|1.02
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 0
|1.02
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|1.02
|23:30
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -