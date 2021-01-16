«Колорадо» забросил 8 шайб в ворота «Сент-Луиса»

«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:0). Защитник Кэйл Макар оформил ассистентский хет-трик, а нападающий Натан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграл 12 минут 48 секунд и сделал 2 силовых приема. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашев за 14 минут 41 секунду на льду сделал 2 броска по воротам и 2 силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)

Голы: Ландескуг — 1 (Маккиннон, Грэйвс), 24:03 — 1:0. Бураковски — 2 (бол., Грубауэр), 32:24 — 2:0. Ландескуг — 2 (Рантанен), 34:34 — 3:0. Рантанен — 1 (бол., Макар, Кадри), 37:05 — 4:0. Кадри — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 41:13 — 5:0. Маккиннон — 1 (бол., Макар), 51:29 — 6:0. Донской — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 52:02 — 7:0. Тэйвз — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 54:56 — 8:0.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон (Хуссо, 40:00).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 38 (12+12+14) — 21 (7+4+10).

Наши: Ничушкин (12.48/0/0) — Барбашев (14.46/2/0).

16 января. Денвер. Pepsi Center.