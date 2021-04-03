Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

06:42
Теги:

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Эвеланш» дублем отличился нападающий Нэйтан Маккиннон. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Саад — 11 (бол., Кадри, Бураковски), 3:24 — 1:0. Хоффман — 9 (Шенн, Перрон), 3:50 — 1:1. Маккиннон — 11 (бол., Ландескуг, Макар), 14:43 — 2:1. Маккиннон — 12 (Ландескуг, Макдональд), 33:11 — 3:1. Перрон — 13 (бол., Тарасенко, Крюг), 37:16 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Биннингтон (58:14 — 58:36, 59:21).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (10+11+18) — 27 (12+5+10).

Наши: — - Барбашев (10.10/0/-1), Тарасенко (19.53/3/0).

3 апреля. Денвер. Ball Arena.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...