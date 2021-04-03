Дубль Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»
06:42
«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В составе «Эвеланш» дублем отличился нападающий Нэйтан Маккиннон. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Саад — 11 (бол., Кадри, Бураковски), 3:24 — 1:0. Хоффман — 9 (Шенн, Перрон), 3:50 — 1:1. Маккиннон — 11 (бол., Ландескуг, Макар), 14:43 — 2:1. Маккиннон — 12 (Ландескуг, Макдональд), 33:11 — 3:1. Перрон — 13 (бол., Тарасенко, Крюг), 37:16 — 3:2.
Вратари: Юханссон — Биннингтон (58:14 — 58:36, 59:21).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 39 (10+11+18) — 27 (12+5+10).
Наши: — - Барбашев (10.10/0/-1), Тарасенко (19.53/3/0).
3 апреля. Денвер. Ball Arena.
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