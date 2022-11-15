Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.

В составе «блюзменов» отличились Роберт Томас, Брэндон Саад и Джордан Кайру, Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами, у Владимира Тарасенко один ассист. У «Эвеланш» шайбы забросили Микко Рантанен и Арттури Лехконен, вратарь Александр Георгиев отразил 36 бросков.

После этого матча «Сент-Луис» с 12 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 17 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Рантанен — 11 (Маккиннон, Макар), 31:29 — 1:0. Томас — 3 (Бучневич, Тарасенко), 33:49 — 1:1. Саад — 3 (О`Райлли, Парэйко), 38:59 — 1:2. Кайру — 5 (бол., Томас, Бучневич), 40:13 — 1:3. Лехконен — 4 (бол., Рантанен, Макар), 43:02 — 2:3.

Вратари: Георгиев (58:49) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (17+12+17) — 39 (11+15+13).

Наши: — - Александров (8.09/1/0), Барбашев (13.00/2/-1), Бучневич (18.38/2/+1), Тарасенко (16.54/3/+1).

15 ноября. Денвер. Ball Arena.