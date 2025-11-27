«Колорадо» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Нэйтан Маккиннон, Сэм Малински, Джош Мэнсон, Йоэль Кивиранта и Арттури Лехконен.

«Колорадо» выиграл 10 матчей подряд. Он лидирует в таблице Западной конференции — у команды 39 очков после 23 игр. «Сан-Хосе» (25 очков после 24 матчей) занимает 10-е место в этой же конференции.

В следующем матче «Колорадо» 29 ноября примет «Монреаль», «Сан-Хосе» в тот же день сыграет на своем льду с «Ванкувером».

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