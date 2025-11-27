«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе», Бардаков сделал голевую передачу

«Колорадо» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Голы забили Росс Колтон, Нэйтан Маккиннон, Сэм Малински, Джош Мэнсон, Йоэль Кивиранта и Арттури Лехконен.

Российский нападающий «лавин» Захар Бардаков отметился голевой передачей. Теперь у 24-летнего россиянина 5 (1+4) очков в 18 играх.

«Колорадо» набрал 39 очков в 23 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 10-й строчке — 25 очков в 24 играх.