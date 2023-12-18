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Сегодня, 06:46

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», у Ничушкина гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «Шаркс» дубль оформил Томаш Гертл.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Ничушкин — 13 (бол., Друэн, Маккиннон), 7:18 — 1:0. Рантанен — 15 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 12:15 — 2:0. Вуд — 6 (Колтон, Друэн), 18:20 — 3:0. Маккиннон — 13, 23:44 — 4:0. Гертл — 10 (бол., Гранлунд, Барабанов), 29:01 — 4:1. Джохансен — 10 (Джонс, Кольяно), 49:01 — 5:1. Гертл — 11 (бол., Эклунд, Гранлунд), 50:45 — 5:2. Маккиннон — 14 (п.в.), 55:11 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Блэквуд (54:52 — 55:11).

Штраф: 30 — 31.

Броски: 28 (15+6+7) — 28 (7+7+14).

Наши: Ничушкин (23.52/3/+2) — Барабанов (20.18/0/-2), Охотюк (16.29/3/-1).

18 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 093 зрителя.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 31 16 15 35
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 29 16 13 33
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 30 18 12 38
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 32 14 18 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 31 19 12 40
2 Виннипег 29 18 11 38
3 Даллас 29 17 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 30 9 21 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 47
2 Ванкувер 32 21 11 44
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 31 12 19 29
5 Сиэтл 32 10 22 28
6 Эдмонтон 28 13 15 27
7 Анахайм 30 11 19 22
8 Сан-Хосе 31 9 22 21
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Каролина – Вашингтон
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18.12 03:00
Нью-Джерси – Анахайм
 1 : 5
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Вегас – Оттава
 6 : 3
18.12 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 6 : 2
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 52
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 31 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 32 44
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 32 23
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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