Два очка Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Колорадо»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Колорадо» со счетом 3:4.

Форвард «Шаркс» Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Сан-Хосе» с 45 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 70 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Барабанов — 2 (бол., Хертл, Карлссон), 24:25 — 0:1. Маккиннон — 20 (Тимминс, Рантанен), 33:08 — 1:1. Бураковски — 15 (Комфер), 36:06 — 2:1. Немет — 3 (Макар, Маккиннон), 49:05 — 3:1. Кутюр — 17 (мен., Кейн), 49:55 — 3:2. Рантанен — 28 (Тэйвз, Тимминс), 55:34 — 4:2. Хертл — 16 (Бернс, Барабанов), 57:47 — 4:3.

Вратари: Дубник — Корженарж (56:36 — 57:47, 58:12).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 44 (15+21+8) — 25 (10+4+11).

Наши: Ничушкин (12.39/3/0) — Барабанов (17.16/1/+1), Кныжов (19.47/2/-1).

2 мая. Денвер. Ball Arena.