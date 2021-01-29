Дубль Кадри принес «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:0.

Дубль оформил Назем Кадри, еще один гол на счету Андре Бураковски.

После этого матча «Колорадо» с 10 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 6 очками — на последней восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Кадри — 2 (Саад, Донской), 49:55 — 1:0. Бураковски — 3 (Кадри, Саад), 51:53 — 2:0. Кадри — 3 (бол., Макар, Маккиннон), 58:54 — 3:0.

Вратари: Грубауэр — Дубник (57:13 — 58:46).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (6+12+20) — 21 (7+6+8).

Наши: Ничушкин (14.36/1/0) — Кныжов (9.38/1/-1).

29 января. Денвер. Ball Arena.