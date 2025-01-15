«Колорадо» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Эвеланш» шайбы забросили Паркер Келли, Арттури Лехконен и Девон Тэйвз.

В составе нью-йоркской команды отличились Сэм Кэррик и Адам Эдстрем.

«Колорадо» набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» идут 14-ми на «Востоке» с 43 баллами.