«Колорадо» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» выиграл у «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забили Нэйтан Маккиннон (дважды), Кэйл Макар (дважды), Брок Нельсон и Росс Колтон, у гостей — Джей Ти Миллер (дважды) и Адам Эдстрем.

«Колорадо» (33 очка после 20 матчей) лидирует в Западной конференции, «Рейнджерс» (22 очка после 22 игр) идет на 14-м месте в Восточной конференции.