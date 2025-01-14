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14 января, 23:45

«Колорадо» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 15 января. Игра будет проходить на «Бол Арене» в Денвере, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Колорадо» — «Рейнджерс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Колорадо» набрал 53 очка в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» провели 42 матча и набрали 42 очка. В предыдущих матчах сезона 12 января «Эвеланш» уступили «Виннипегу» (0:3), а команда из Нью-Йорка победила «Вегас» (2:1).

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Филадельфия 44 19 25 43
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 42 17 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 42 21 21 49
5 Ванкувер 42 19 23 48
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
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15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
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Нью-Джерси – Флорида
 - : -
15.01 03:00
Торонто – Даллас
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Бостон – Тампа-Бэй
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Коламбус – Филадельфия
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Детройт – Сан-Хосе
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Айлендерс – Оттава
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Виннипег – Ванкувер
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Сент-Луис – Калгари
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Юта – Монреаль
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