Сегодня, 07:40

«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», Шестеркин сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» на выезде проиграли у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер, а также одну шайбу забросил Адам Эдстрем. У «Эвеланш» отличились Нэйтан Маккиннон (дубль), Кэйл Макар (дубль), Брок Нельсон и Росс Колтон.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.

«Колорадо» набрал 33 очка в 20 матчах и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 14-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 22 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 05:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Рейнджерс
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
