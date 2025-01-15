«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», Шестеркин сделал 23 сэйва

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«Колорадо» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Келли — 5 (Колтон, Макар), 4:53 — 1:0. Кэррик — 4 (мен.), 11:55 — 1:1. Эдстрем — 4 (Кэррик), 29:59 — 1:2. Лехконен — 16 (Рантанен, Маккиннон), 58:47 — 2:2. Тэйвз — 6 (Маккиннон, О`Коннор), 64:23 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+8+10+3) — 29 (10+12+4+3).

Наши: — - Панарин (23.26/4/-1).

15 января. Денвер. Ball Arena.