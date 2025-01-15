Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:23

«Колорадо» в овертайме победил «Рейнжерс», Шестеркин сделал 23 сэйва

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Колорадо» дома обыграл «Рейнджеос» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Эвеланш» шайбы забросили Паркер Келли, Арттури Лехконен и Девон Тэйвз.

У гостей отличились Сэм Кэррик и Адам Эдстрем. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков соперников.

«Колорадо» набрал 55 очков в 45 играх и занимает 6-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» идут 14-ми на «Востоке» с 43 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Келли — 5 (Колтон, Макар), 4:53 — 1:0. Кэррик — 4 (мен.), 11:55 — 1:1. Эдстрем — 4 (Кэррик), 29:59 — 1:2. Лехконен — 16 (Рантанен, Маккиннон), 58:47 — 2:2. Тэйвз — 6 (Маккиннон, О`Коннор), 64:23 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+8+10+3) — 29 (10+12+4+3).

Наши: — - Панарин (23.26/4/-1).

15 января. Денвер. Ball Arena.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Bloomberg сообщило о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дом Малкина в Пенсильвании ограбили и вынесли чемпионские перстни

«Монреаль» на выезде переиграл «Юту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 03:00
Торонто – Даллас
 1 : 4
15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
15.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 6
15.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 03:30
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
15.01 05:00
Юта – Монреаль
 3 : 5
15.01 05:00
Колорадо – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости