Сегодня, 04:30

«Колорадо» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Колорадо» и «Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 21 ноября. Игра пройдет на «Бол Арене» в Денвере, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

«Колорадо» — «Рейнджерс»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Колорадо» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 05:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Рейнджерс

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Колорадо» набрал 31 очко в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Рейнджерс» — 22 очка в 21 матче. В предыдущей игре «Колорадо» победил «Айлендерс» со счетом 4:1, а «Рейнджерс» проиграли «Вегасу» (2:3).

