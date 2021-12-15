Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс»

«Колорадо» победил «Рейнджерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Микко Рантанен, Кейл Макар и Валерий Ничушкин, который сделал дубль.

У гостей забивали Райан Строум и Жюльен Готье. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативный пас.

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Рейнджерс» 39 очков и шестая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Рантанен — 12 (Маккиннон, Бураковски), 12:18 — 1:0. Макар — 13 (бол., Маккиннон, Кадри), 18:11 — 2:0. Строум — 6 (Фокс, Панарин), 30:36 — 2:1. Ничушкин — 8 (Комфер, Кадри), 38:45 — 3:1. Готье — 2 (Хант, Гудроу), 57:58 — 3:2. Ничушкин — 9, 59:23 — 4:2.

Вратари: Кемпер — Георгиев (56:18 — 57:58, 58:15 — 59:15).

Штраф: 9 — 17.

Броски: 31 (12+7+12) — 28 (7+7+14).

Наши: Мальцев (7.08/1/0), Ничушкин (16.21/3/+2) — Панарин (21.21/2/0).

15 декабря. Денвер. Ball Arena. 17198 зрителей.