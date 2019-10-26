«Колорадо» разгромил «Вегас», Задоров и Ничушкин очков не набрали
«Колорадо» на выезде разгромил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1).
Российские игроки «Эвеланш» Никита Задоров и Валерий Ничушкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Голы: Белльмар — 3, 0:28 — 0:1. Карлссон — 2 (Смит), 18:30 — 1:1. Кадри — 4 (Уилсон, Коул), 19:13 — 1:2. Макар — 1 (Комфер, Маккиннон), 27:55 — 1:3. Кадри — 5 (бол., Маккиннон, Жирар), 30:11 — 1:4. Колверт — 2 (Белльмар, Нието), 35:50 — 1:5. Колверт — 3 (мен., Белльмар), 57:58 — 1:6.
Вратари: Флери (Спаркс, 32:36) — Грубауэр.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (6+9+11) — 40 (15+19+6).
Наши: — - Задоров (21.25/3/+2), Ничушкин (12.04/2/-1).
26 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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