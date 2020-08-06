«Колорадо» разгромил «Даллас», Наместников забил гол

«Даллас» в матче группового этапа проиграл «Колорадо» — 0:4. На счету Владислава Наместникова гол, «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приема за 12.53 на льду. У Валерия Ничушкина 2 броска и 2 хита за 14.19. Никита Задоров сыграл 16.17.

Антон Худобин отразил 36 бросков из 40. У Александра Радулова 2 минуты штрафа за 16.27. У Дениса Гурьянова 2 броска и 5 силовых приемов за 13.22.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. У «Колорадо» две победы, у «Далласа» — два поражения.