НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» разгромил «Даллас», Наместников забил гол

04:12
Теги:

«Даллас» в матче группового этапа проиграл «Колорадо» — 0:4. На счету Владислава Наместникова гол, «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приема за 12.53 на льду. У Валерия Ничушкина 2 броска и 2 хита за 14.19. Никита Задоров сыграл 16.17.

Антон Худобин отразил 36 бросков из 40. У Александра Радулова 2 минуты штрафа за 16.27. У Дениса Гурьянова 2 броска и 5 силовых приемов за 13.22.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. У «Колорадо» две победы, у «Далласа» — два поражения.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир