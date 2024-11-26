«Колорадо» провел обратную замену Георгиева после трех пропущенных шайб от «Тампы»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Тампой».

На 11-й минуте тренерский штаб «Эвеланш» сменил вратаря Юстуса Аннуне на Александра Георгиева при счете 1:3. После второго перерыва Аннуне вновь вышел на лед, заменив Георгиева, который пропустил три шайбы.

28-летний россиянин провел на льду чуть менее 30 минут и отразил 14 бросков из 17.