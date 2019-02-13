"Колорадо" проиграл "Торонто", Варламова заменили после четырех голов

"Колорадо" на своем льду уступил "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). "Эвеланш" потерпел 8-е поражение кряду.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов был заменен в конце второго периода после четырех пропущенных шайб. За 27 минут игрового времени он отразил 13 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Торонто" - 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Голы: Капанен - 17 (Мэттьюс), 3:17 - 0:1. Грэйвс - 3 (Керфут, Жирар), 15:16 - 1:1. Мэттьюс - 25 (бол., Таварес, Марнер), 25:19 - 1:2. Кадри - 14 (бол., Таварес, Мэттьюс), 26:46 - 1:3. Капанен - 18 (бол.), 27:08 - 1:4. Кадри - 15 (Нюландер, Юнссон), 45:42 - 1:5. Керфут - 10 (Жирар), 48:14 - 2:5.

Вратари: Варламов (Грубауэр, 27:08) - Андерсен.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 36 (17+10+9) - 28 (9+12+7).

Наши: Задоров (18.21/2/+1) - Зайцев (19.45/0/0).

13 февраля. Денвер. Pepsi Center.