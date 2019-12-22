«Колорадо» проиграл «Чикаго», ведя 3:1 к 52-й минуте

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Чикаго» — 3:5. «Лавины» к 52-й минуте вели со счетом 3:1, но упустили преимущество. В их составе дубль оформил Мэтт Колверт. У Валерия Ничушкина показатель полезности «+2», 3 броска в створ и силовой прием за 17.01 на льду. У Никиты Задорова «-2» 4 силовых приема и 2 блок-шота за 22.46. У Микко Рантанена и Габриэля Ландескуга по «-4».

В составе «Чикаго» Джонатан Тэйвз набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Грэйвс — 6 (Донской, Жост), 6:01 — 1:0. Тэйвз — 8 (Кейн), 20:21 — 1:1. Колверт — 7 (Жост, Грэйвс), 22:40 — 2:1. Колверт — 8 (Коул, Белльмар), 39:09 — 3:1. Кейн — 20 (Кубалик, Тэйвз), 51:22 — 3:2. Дак — 6 (Густафссон, Карпентер), 51:50 — 3:3. Кубалик — 10 (Тэйвз, Джилберт), 56:43 — 3:4. Мерфи — 3 (п.в., Кемпф), 59:21 — 3:5.

Вратари: Грубауэр (57:35 — 59:21) — Ленер.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (12+10+9) — 32 (6+15+11).

Наши: Задоров (21.59/0/-1), Ничушкин (17.01/3/+1) — -.

22 декабря. Денвер. Pepsi Center.

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