«Колорадо» продлил победную серию, обыграв «Баффало»

«Колорадо» одолел «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для «Эвеланш» это четвертая победа кряду.

Российский нападающий Владислав Каменев отметился голевой передачей.

Эта встреча стала дебютной для россиянина Владислава Наместникова в составе «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ландескуг — 17 (бол., Комфер, Маккиннон), 14:24 — 1:0. Гиргенсонс — 12 (Окпосо, Ларссон), 16:21 — 1:1. Каут — 1 (бол., Каменев, Жирар), 27:15 — 2:1. Лазар — 5 (Маккейб, Фролик), 34:56 — 2:2. Комфер — 10 (Донской, Жост), 51:54 — 3:2.

Вратари: Францоуз — Хаттон (58:33).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (9+11+14) — 33 (11+9+13).

Наши: Задоров (18.41/2/0), Каменев (5.52/1/-1), Наместников (12.17/2/-1), Ничушкин (16.59/2/0) — -.

27 февраля. Денвер. Pepsi Center.