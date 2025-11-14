«Колорадо» продлил контракт с вратарем Уэджвудом

«Колорадо» на год продлил контракт с вратарем Скоттом Уэджвудом.

«Мы обсуждали продление еще летом, а когда сезон начался и я хорошо стартовал, переговоры возобновились. Я старался не зацикливаться на этом, просто работать и играть за команду. Теперь все официально, и я очень рад», — цитирует 33-летнего канадца AP.

В сезоне-2025/26 Уэджвуд в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ пропустил 30 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,26, а процент отраженных бросков — 91,33.