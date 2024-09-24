«Колорадо» продлил контракт с О'Коннором на 6 лет

«Колорадо» объявил о продлении контракта с нападающим Логаном О'Коннором.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26 и будет действовать 6 лет. Финансовые условия сделки не уточняются.

Предыдущий контракт форварда действовал до конца сезона-2024/25.

О'Коннор выступает за «Колорадо» с 2018 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 25 (13+12) очков в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.