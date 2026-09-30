«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром на четыре года

«Колорадо» объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на четыре года — до конца сезона-2030/31.

«Я очень рад и благодарен за возможность продолжить руководить этой командой. Мы с семьей с самого начала были счастливы быть частью этой организации, и я безмерно благодарен за поддержку. С нетерпением жду возможности усердно работать каждый день в этом сезоне и в дальнейшем, чтобы достичь нашей цели — выиграть еще один Кубок Стэнли», — сказал Беднар.

Беднар возглавляет «Колорадо» с августа 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли в 2022 году и девять сезонов подряд выходила в плей-офф. Он является единственным главным тренером, выигрывавшим чемпионские титулы в НХЛ, АХЛ и ECHL.

В сезоне-2025/26 «Колорадо» установил клубный рекорд, набрав 121 очко, завоевал Президентский кубок и дошел до финала Западной конференции.

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