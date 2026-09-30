«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром на четыре года
«Колорадо» объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на четыре года — до конца сезона-2030/31.
«Я очень рад и благодарен за возможность продолжить руководить этой командой. Мы с семьей с самого начала были счастливы быть частью этой организации, и я безмерно благодарен за поддержку. С нетерпением жду возможности усердно работать каждый день в этом сезоне и в дальнейшем, чтобы достичь нашей цели — выиграть еще один Кубок Стэнли», — сказал Беднар.
Беднар возглавляет «Колорадо» с августа 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли в 2022 году и девять сезонов подряд выходила в плей-офф. Он является единственным главным тренером, выигрывавшим чемпионские титулы в НХЛ, АХЛ и ECHL.
В сезоне-2025/26 «Колорадо» установил клубный рекорд, набрав 121 очко, завоевал Президентский кубок и дошел до финала Западной конференции.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9