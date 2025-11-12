«Колорадо» продлил контракт с форвардом Бриндли

«Колорадо» продлил контракт с нападающим Гевином Бриндли на два года.

По данным ESPN, в сезоне-2026/27 американец, которому сейчас 21 год, получит 850 тысяч долларов США, а в сезоне-2027/28 — 900 тысяч долларов США при условии игры в НХЛ.

В сезоне-2025/26 в 15 матчах за «Колорадо» Бриндли набрал 5 (3+2) очков.

В сезоне-2023/24 форвард сыграл в 1 матче за «Коламбус», а в сезоне-2024/25 в 56 матчах за «Кливленд» в АХЛ заработал 17 (6+11) очков.