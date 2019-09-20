«Колорадо» предлагает Рантанену многолетний контракт с зарплатой в 8,75 миллиона долларов в год

«Колорадо» продолжает вести переговоры о подписании нового контракт с нападающим Микко Рантаненом. Клуб хочет заключить с 22-летнем финном соглашение на шесть или восемь лет с зарплатой от 8,4 до 8,75 миллионов долларов, утверждает The Athletic.

Сейчас Рантанен находится в статусе ограничено свободного агента. В прошлом сезоне нападающий набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 14 (6+8) баллами в 12 играх.

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