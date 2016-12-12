05:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Колорадо" после 10 шайб от "Монреаля" обыграл "Торонто", Варламов отразил 51 бросок

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"Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Торонто" - 3:1. Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отметился одной передачей. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 51 бросок по своим воротам.

Напомним, что вчера "Колорадо" в гостях уступил "Монреалю" со счетом 1:10.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Колорадо" - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Рантанен - 4 (бол., Дюшен, Игинла), 18:51 - 0:1. Маккиннон - 8 (бол., Бэрри, ВАРЛАМОВ), 47:27 - 0:2. Гардинер - 5 (бол., ЗАЙЦЕВ, Марнер), 57:24 - 1:2. Комо - 5 (мен., п. в.), 58:49 - 1:3.

Вратари: Бибо (56:51 - 57:24, 57:30 - 58:04, 58:11 - 58:49, 58:59) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 13 - 17.

Броски: 52 (21+10+21) - 29 (8+15+6).

Наши: Зайцев (20:40/3/-1) - Тютин (22:57/2/1), Задоров (17:32/0/0), Григоренко (18:44/0/+1).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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