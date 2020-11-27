«Колорадо» пока не будет предлагать новый контракт Грубауэру

«Колорадо» пока не готово предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру. В клубе хотят посмотреть, как вратарь будет выступать в предстоящем сезоне, сообщает журналист Бретт Амадон.

В прошедшем регулярном чемпионате 29-летний немец хорошо проявил себя, проведя 36 матчей и показав коэффициент надежности 2,63 при 91,6 процента отраженных бросков. В плей-офф его показатели были еще лучше — 92,2 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,87. Однако клуб смущает подверженность голкипера травмам.

Нынешний контракт Грубауэра с зарплатой в 3,333 миллиона истекает летом 2021 года.