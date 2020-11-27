НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» пока не будет предлагать новый контракт Грубауэру

08:25
Теги:

«Колорадо» пока не готово предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру. В клубе хотят посмотреть, как вратарь будет выступать в предстоящем сезоне, сообщает журналист Бретт Амадон.

В прошедшем регулярном чемпионате 29-летний немец хорошо проявил себя, проведя 36 матчей и показав коэффициент надежности 2,63 при 91,6 процента отраженных бросков. В плей-офф его показатели были еще лучше — 92,2 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,87. Однако клуб смущает подверженность голкипера травмам.

Нынешний контракт Грубауэра с зарплатой в 3,333 миллиона истекает летом 2021 года.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир