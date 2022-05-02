«Колорадо» подписало контракт с российским защитником Журавлевым

Российский защитник Даниил Журавлев подписал контракт с «Колорадо». Он заключил контракт новичка на два года, сообщает сайт «Лавин».

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43 матчах за «Ак Барс» в КХЛ.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).

Журавлев был выбран «Колорадо» на драфте-2018 под общим 146-м номером в пятом раунде.