«Колорадо» подписал Олофссона

«Колорадо» на официальном сайте объявил о подписании экс-нападающего «Вегаса» Виктора Олофссона.

Соглашение с 30-летним шведом рассчитано на один сезон. За этот год он заработает 1,575 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Олофссонсыграл 56 матчей и набрал 29 (15+14) очков. В плей-офф он набрал 4 (2+2) очка в 9 играх.