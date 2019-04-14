"Колорадо" подписал на плей-офф четвертого номера драфта-2017

"Колорадо" подписал контракт с защитником Кэйлом Макаром, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с ним рассчитано на три сезона, он присоединится к команде в первом раунде Кубка Стэнли против "Калгари".

Макар был выбран под четвертым номером на драфте НХЛ-2017. В 2018 году он стал победителем юниорского чемпионата мира в составе сборной Канады. В нынешнем сезное он провел 41 матч и набрал 49 (16+33) очков в составе "Юмасс-Амхерст" в Североамериканской лиге (NCAA) и был признан лучшим игроком сезона.