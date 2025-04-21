«Колорадо» подписал контракт с Бардаковым

Нападающий Захар Бардаков, как и сообщал «СЭ», подписал контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний россиянин подписал контракт новичка на один год. Бардаков был выбран «Нью-Джерси» под 203-м общим номером на драфте-2021, в марте 2024 года права на хоккеиста в результате обмена получили «Эвеланш».

В текущем сезоне Бардаков провел за СКА 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (17+18) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 6 играх плей-офф.