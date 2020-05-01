«Колорадо» подписал контракт c рекордсменом чемпионата Финляндии по длине сухой серии
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«Колорадо» объявил о подписании контракта новичка с вратарем Юстусом Аннуненом. Соглашение с 20-летним финном рассчитано на три года. Хоккеист был задрафтован в 2016 году под общим 64-м номером в 3-м раунде.
Justus Annunen has been signed to a three-year, entry-level contract.#GoAvsGo pic.twitter.com/61jLntYuGN— Colorado Avalanche (@Avalanche) April 30, 2020
В этом сезоне Аннунен выступал за «Кярпят». В 22 матчах чемпионата Финляндии он отражал 92,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1.76. На его счету рекорд по продолжительности сухой серии в одном сезоне — 302 минуты 5 секунд.