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«Колорадо» подписал контракт c рекордсменом чемпионата Финляндии по длине сухой серии

07:43
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«Колорадо» объявил о подписании контракта новичка с вратарем Юстусом Аннуненом. Соглашение с 20-летним финном рассчитано на три года. Хоккеист был задрафтован в 2016 году под общим 64-м номером в 3-м раунде.

В этом сезоне Аннунен выступал за «Кярпят». В 22 матчах чемпионата Финляндии он отражал 92,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1.76. На его счету рекорд по продолжительности сухой серии в одном сезоне — 302 минуты 5 секунд.

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