"Колорадо" подписал четырехлетний контракт с Донским

Нападающий Йоонас Донской перешел из "Сан-Хосе" в "Колорадо"​. 27-летний финн поставил подпись под четырехлетним контрактом.

Донской, выступающий за "акул" с 2015 года, в прошедшем сезоне забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи в 80 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.

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