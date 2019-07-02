"Колорадо" подписал четырехлетний контракт с Донским

Нападающий Йоонас Донской перешел из "Сан-Хосе" в "Колорадо". 27-летний финн поставил подпись под четырехлетним контрактом.
Донской, выступающий за "акул" с 2015 года, в прошедшем сезоне забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи в 80 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.
Welcome to Colorado!#GoAvsGo pic.twitter.com/9AtxsKA69B— Colorado Avalanche (@Avalanche) 1 июля 2019 г.
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