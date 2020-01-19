«Колорадо» победил «Сент-Луис», у Задорова передача и «+3»

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» — 5:3. Победный гол на счету Андре Бураковски.

У Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 силовых приема за 19.42 на льду. У Валерия Ничушкина «+2» за 18.21. У Владислава Каменева 3 броска в створ за 8.01.

У Ивана Барбашева «-1» и 2 минуты штрафа за 8.58.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 28 (Жирар, Рантанен), 3:41 — 1:0. Перрон — 21 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 18:04 — 1:1. Сундквист — 11 (О`Райлли, Сэнфорд), 21:06 — 1:2. Жост — 6 (Бураковски, Коул), 27:48 — 2:2. Макар — 11, 36:26 — 3:2. Бураковски — 14 (Задоров, Коул), 36:48 — 4:2. Пьетранджело — 13 (Перрон, Сэнфорд), 47:23 — 4:3. Ландескуг — 13 (п.в., Белльмар, Маккиннон), 59:58 — 5:3.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон (Аллен, 36:48, 58:04 — 59:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 19 (4+7+8) — 24 (5+11+8).

Наши: Задоров (19.42/0/+3), Каменев (8.01/3/0), Ничушкин (18.21/0/+2) — Барбашев (8.58/0/-1).

18 января. Денвер. Pepsi Center.