«Колорадо» победил «Коламбус», Каменев отметился результативной передачей

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» — 4:2. Дубль оформил защитник «лавин» Кэйл Макар. На счету Владислава Каменева результативная передача и 2 силовых приема за 8.05 на льду. У Валерия Ничушкина показатель полезности «+2», 3 броска, силовой прием и блокшот за 14.40.

На счету защитника «жакетов» Владислава Гаврикова «-1», силовой прием и блокшот за 17.01.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Бемстрем — 2 (бол., Джонс, Нюквист), 4:55 — 0:1. Жирар — 1 (бол., Каменев, Жост), 15:06 — 1:1. Веренски — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 19:06 — 1:2. Макар — 3 (Грэйвс, Нието), 30:52 — 2:2. Макар — 4 (Жост, Кадри), 36:11 — 3:2. Кадри — 6, 57:54 — 4:2.

Вратари: Францоуз — Корписало (58:28).

Штраф: 8 — 17.

Броски: 36 (13+13+10) — 41 (18+16+7).

Наши: Каменев (8.05/0/0), Ничушкин (14.42/3/+2) — Гавриков (17.01/0/-1).

10 ноября. Денвер. Pepsi Center.

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