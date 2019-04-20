"Колорадо" победил "Калгари" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

"Колорадо" на выезде обыграл "Калгари" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 5:1. По 3 очка в этой игре набрали нападающие Микко Рантанен (2+1), Колин Уилсон (2+1), Натан Маккиннон (0+3) и защитник Колин Уилсон (0+3).

Защитник "Колорадо" Никита Задоров провел в этой игре 19 минут 18 секунд и заработал показатель "+1".

"Эвеланш" одержали победу в серии - 4-1. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Сан-Хосе" - "Вегас".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Пятый матч

"Калгари" - "Колорадо" - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Ландескуг - 1 (Бэрри, Маккиннон), 9:40 - 0:1. Рантанен - 4 (Макар, Уилсон), 15:38 - 0:2. Броди - 2 (Беннетт), 19:54 - 1:2. Уилсон - 1 (Рантанен), 26:52 - 1:3. Уилсон - 2 (бол., Маккиннон, Бэрри), 34:47 - 1:4. Рантанен - 5 (бол., Бэрри, Маккиннон), 40:57 - 1:5.

Нереализованный буллит: Годро (Калгари Флэймз), 13:54.

Вратари: Смит - Грубауэр.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 29 (9+14+6) - 32 (15+10+7).

Наши: - - Задоров (19.18/3/+1).

20 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Счет в серии: 1-4